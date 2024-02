L’agente di Kumbulla: «Ecco perché Marash ha scelto il Sassuolo»

Gianni Vitali, agente del difensore centrale del Sassuolo Marash Kumbulla, ha parlato a TMW della nuova avventura del suo assistito

Gianni Vitali, agente del difensore centrale del Sassuolo Marash Kumbulla, ha parlato a TMW della nuova avventura del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Marash ha recuperato la sua forma e non vede l’ora di scendere in campo per dare il suo contributo e aiutare il Sassuolo. Ha scelto questa destinazione perché era convinto, non c’è nessun problema. Ripeto, non vede l’ora di poter dare una mano. Mette sempre davanti la squadra a se stesso. Il primo obiettivo è quello di aiutare il Sassuolo a salvarsi, mentre personalmente ha voglia di tornare in campo e rimettersi in condizione, anche perché in estate c’è l’Europeo, un evento a cui tiene particolarmente».