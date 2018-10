Bella notizia in casa Juventus. Andrea Agnelli di nuovo papà: questa mattina è nata Vera Nil: ecco il comunicato della Juve

Andrea Agnelli festeggia in campo i successi della sua Juventus ma festeggia anche e soprattutto fuori dal campo per aver dato la vita a Vera Nil. E’ nata questa mattina la piccola Vera Nil, figlia di Andrea e della compagna Deniz Akalin. Questo il comunicato della Juve: «Una nuova gioia per il Presidente e Deniz Akalin: questa mattina è nata infatti la piccola Vera Nil, che raggiunge i fratellini Baya, Mila, Giacomo e Livia Selin. Al Presidente e a tutta la sua famiglia vanno le più vive congratulazioni della Juventus!».