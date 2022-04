Agudelo: «Ho rivisto il gol al Milan per 15 giorni di fila». Le parole dell’attaccante dello Spezia

Kevin Agudelo, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn del suo gol contro il Milan e non solo. Ecco le sue parole:

TIFOSI SPEZIA – «Quando sono arrivato mi hanno detto ‘qui è una città piccola, ma noi siamo caldi’. Io sono stato a Genova e Firenze e allora ho risposto ‘va bene’, ma poi mi hanno impressionato. I nostri tifosi sono sempre lì, apprezzano gli sforzi in campo anche quando le cose non vanno bene: questo ci ha dato più forza, ci hanno spinto loro a dare qualcosa in più».

GOL AL MILAN – «È stato un gol bellissimo, che non mi aspettavo. Io sono entrato per cercare di fare il meglio per lo Spezia, magari fare un assist. Invece mi sono trovato con un gol meraviglioso, con un assist di Verde incredibile. Poi a Milano… questo ancora mi emoziona. Bellissimo. Quante volte l’ho rivisto? Sono stato 15 giorni a vedere il mio gol tutto il giorno».