Ajax, Gravenberch rinnova fino al 2023. Il talento dei lancieri piace in Italia, ma la società olandese ha deciso di blindarlo

L’Ajax ha deciso di blindare Ryan Gravenberch, talento olandese che piace anche in Italia. Il giocatore è seguito da Roma, Lazio e Milan, ma la società ha deciso di prolungare l’accordo fino al 2023.

Al momento non è però esclusa una sua partenza in prestito: ad ogni modo l’Ajax ha lanciato l’ennesimo segnale, per arrivare al talento classe 2002 servirà una buonissima offerta.