Albertini: «Taglio stipendi Serie A? Opportunità per l’uguaglianza sociale»

Albertini accoglie positivamente l’iniziativa della Juventus, approfondendo il tema del taglio stipendi per i calciatori di Serie A

Intervenuto nel corso della diretta Instagram organizzata da Pierluigi Pardo, Demetrio Albertini ha parlato del possibile taglio stipendi dei giocatori dei club di Serie A durante l’emergenza Coronavirus.

«Taglio stipendi? Bisogna venirsi incontro. C’è l’opportunità di far vedere che c’è uguaglianza sociale in questo momento. Lo dico da imprenditore, prima che da calciatore. Quanti stanno perdendo il lavoro e magari non possono pagare l’affitto o faticano a mantenersi. Si parla che il calciatore guadagna tanto ma non tutti sono così, dobbiamo ricordarlo. Dopo l’iniziativa della Juventus, credo che gli altri decideranno ognuno a modo proprio e nella misura che riterranno».