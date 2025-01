Juve, Alberto Costa si presenta: «La scelta di venire alla Juventus è stata ovvia. Quando mi hanno contattato…»

Alberto Costa si presenta da nuovo giocatore bianconero: ecco le dichiarazioni del nuovo terzino della Juventus

Il nuovo acquisto della Juventus, Alberto Costa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero. Le parole:

SULL’ARRIVO ALLA JUVE – «È una realtà completamente diversa da quella a cui ero abituato. Giocavo già in un grande club ma ora sono arrivato in un club con una storia enorme, in una realtà con delle condizioni completamente diverse, che non avevo mai visto. Sono molto felice di essere qui ed entusiasta di iniziare a lavorare e giocare».

COSA HA PROVATO QUANDO LA JUVE L’HA CONTATTATO – «Quando la Juventus mi ha contattato è successo tutto molto rapidamente. Quando ho ricevuto la notizia ci ho messo un po’ a realizzare, ma la scelta di venire qui era ovvia. È stata una decisione molto semplice».

COSA SI ASPETTA – «È vero che sono molto giovane ma ho molta fiducia in vista della mia prima esperienza. Già in queste prime ore sono stato accolto molto bene e i miei familiari mi staranno vicini per cui sento che ho tutto il necessario per lavorare bene».

CHI È IN CAMPO – «Si è vero sono un terzino a cui piace molto attaccare ma mi piace anche difendere. Come dico abitualmente, mi piace prendere possesso della fascia e voglio fare il massimo per aiutare la squadra».

SULL’ALLIANZ STADIUM – «Sono entusiasta di calpestare per la prima volta lo Stadium e di sentire il calore dei tifosi. Mi hanno già parlato del rumore che c’è in questo stadio, come un boato e sono entusiasta di giocare in un ambiente come questo».

UN SALUTO – «Ciao tifosi bianconeri e forza Juve».