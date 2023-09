Albertosi: «Cagliari Milan, Radunovic vs Sportiello. Liedholm decisivo per lo scudetto della stella»

Ricky Albertosi, storico doppio ex di Cagliari-Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera

Ricky Albertosi ha in Cagliari-Milan, sfida odierna, la sua partita. Portiere della Nazionale a Mexico ’70, ha vinto lo scudetto in quell’anno in Sardegna e si è ripetuto nove anni dopo con quello della stella al Milan. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

LO SCUDETTO DEL 1979 – «A Milano, nessuno di noi avrebbe mai pensato di farcela. Non eravamo i favoriti, ma partimmo bene e riuscimmo nell’impresa grazie alla fiducia di Liedholm. Ci trattava come figli, quell’unione portò lontano».

SPORTIELLO – «É un ottimo portiere, un giocatore davvero affidabile. Negli ultimi anni ha fatto soprattutto la riserva, ma quando chiamato in causa ha dimostrato di poter fare senza problemi anche il titolare. Al Milan il discorso cambia perché davanti c’è un top come Maignan e non è semplice subentrare quando manca uno così, lo abbiamo visto. Avere un secondo esperto e abituato a giocare in Serie A è però un passo avanti rispetto alla scorsa stagione».

RADUNOVIC – «Tra i pali è un portiere molto bravo, ma quando esce a volte commette errori clamorosi. Come nell’azione della prima rete presa a Bergamo, contro l’Atalanta. Troppa incertezza nell’intervento, non si possono prendere quei gol. Su alcune cose bisogna lavorare con più attenzione».

IL LAVORO DI PIOLI – «Al Milan ha fatto molto bene, parlano i risultati. Conosce il calcio, è competente e soprattutto sa come prendere i ragazzi. Nello spogliatoio è un fattore rilevante. Bisogna tenere presente il suo percorso di quattro anni a Milano, la crescita evidente del gruppo e lo scudetto vinto con merito. In questo contesto, nessuno si comporterebbe meglio di lui».

I PROBLEMI DI RANIERI – «Oggi il Cagliari ha diversi problemi, soprattutto perché la squadra non riesce a fare gol. Fin qui ne hanno segnato solo uno in cinque partite e non sarà semplice per il mister cambiare la situazione, anche considerando che è fuori Lapadula, il capocannoniere dell’ultima Serie B».