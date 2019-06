Albiol Villareal, l’allenatore rivela il suo entusiasmo per l’arrivo di Raul

L’allenatore del Villareal, Javi Calleja, ha rivelato il suo entusiasmo per l’arrivo di Raul Albiol dal Napoli

Ad Onda Cero, l’allenatore del Villareal, Javi Calleja, ha rivelato il suo entusiasmo derivante dall’arrivo di Raul Albiol dal Napoli.

Ecco le sue parole: «Albiol? Si tratta di un grande calciatore e sarebbe bello averlo con noi. Con gli altri calciatori potrebbe riportare la squadra nel posto in cui merita di stare. Fornals? Non sono sorpreso dalla sua partenza, sapevamo da tempo che sarebbe andato via ed è stato un bene che tutte le parti coinvolte abbiano trovato un accordo».