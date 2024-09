Aldo Serena: «Juve anti-Inter per TANTE RAGIONI ma non trascurate il NAPOLI di CONTE. Koopmeiners non ricama gioco come Yildiz. Credo che MOTTA volesse un altro attaccante…»

Aldo Serena ha rilasciato qualche dichiarazione su quella che sarà la vera anti-Inter del campionato di Serie A 2024/2025

Ha giocato negli anni ’80 prima nella Juventus e poi nell’Inter. In entrambi i club ha vinto uno scudetto, guidato sempre da Giovanni Trapattoni. Aldo Serena parla della squadra di Thiago Motta in un’intervista al Corriere della sera, ritenendola pronta ad affrontare a viso aperto i campioni d’Italia lungo la stagione.

ANTI-INTER – «La Juve può essere l’anti-Inter e competere per lo scudetto. Credo che possa contendere il titolo ai campioni in carica perché la rosa è ampia e con una qualità elevata e poi Thiago Motta è riuscito subito a dare la sua impronta. Non avendo le coppe, però, non mi sento di escludere dalla corsa il Napoli di Antonio Conte».

KOOPMEINERS – «Da lui mi aspetto gol e quantità nella fase di non possesso, nella pressione alta, nel rubare palla. Non è un ricamatore di gioco come Yildiz, per intendersi; il suo sarà un apporto molto essenziale, concreto, con gol, assist e grande intensità».

VLAHOVIC – «Forse nelle idee iniziali di Thiago c’era Xirkzee, ma Vlahovic è un grande giocatore e ha tutto per fare bene; sa che deve andare in campo con più sicurezze e con più tranquillità. In un contesto come questo farà tanti gol e infatti ha già iniziato a segnare».