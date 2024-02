Sassuolo, conferenza Dionisi: «La squadra risponde bene»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli

EMPOLI – «È uno scontro diretto, ne siamo consapevoli, della classifica e del momento, e siamo consapevoli che la squadra c’è e il primo tempo con l’Atalanta lo dimostra. Non dobbiamo dimenticarci poi che abbiamo ancora una partita da recuperare».

INFORTUNI – «Chi non c’era con l’Atalanta non ci sarà nemmeno domani. Non recuperiamo nessuno rispetto alla gara precedente, si stanno avvicinando, qualcuno lo vedo dentro o vicino alla squadra, non faccio nomi ma a breve li riavremo e come sempre dobbiamo focalizzarci sull’allenamento di oggi che è l’ultimo in vista della gara di domani».

KUMBULLA – «È arrivato a regime. La settimana scorsa ha fatto tutto bene, questa settimana lo considero. Ovvio che non gioca da 10 mesi, quindi l’inserimento di un giocatore che è fuori da tanto va dosato».

MOMENTO – «La squadra risponde bene in settimana e nelle prestazioni, dobbiamo perseverare noi. Io vedo una squadra che vuole fare e dobbiamo rimanere nella gara, potremmo avere tensione ma non ci deve essere, dobbiamo fare la miglior partita per le nostre qualità».