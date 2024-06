Alex Perez Inter, la svolta nella trattativa: la volontà del calciatore può essere decisiva

Alex Perez Inter: svolta importante nella trattativa per portarlo in nerazzurro: il calciatore spinge per il trasferimento

Alex Perez Inter è il grande tormentone del calciomercato nerazzurro. Da giorni si ripetono infatti voci più o meno attendibili circa l’interesse del club meneghino per il promettente calciatore. Nella serata odierna però, potrebbe essere arrivata una particolare svolta nella trattativa.

Come riportato da Matteo Moretto su X infatti, proseguono i contatti tra i nerazzurri e il Betis per chiudere l’affare. Attenzione però, perché il giocatore spagnolo starebbe spingendo in maniera decisa per abbracciare Simone Inzaghi e compagni. Non vorrebbe perdere questa grande occasione per la sua carriera infatti.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM