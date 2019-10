Alex Sandro: «Contro il Genoa sarà dura, ma vogliamo i 3 punti»

Alex Sandro parla dopo la gara con il Lecce e prima di quella con il Genoa. Le parole del terzino brasiliano della Juve

Ai microfoni di Sky Sport, Alex Sandro ha analizzato il momento della sua Juve e la prossima sfida del Genoa. Le sue parole.

GOL – «Abbiamo creato tantissime occasioni da gol, nella prossima partita dobbiamo segnare di più».

CONDIZIONI – «Mi sento bene, lavoro bene. Facciamo benissimo il recupero. Sono contento».

GENOA – «Thiago Motta lo conosco, è uno intelligente che quando giocava voleva sempre il pallone. Sarà una partita tosta e difficile ma fondamentale per il campionato. Vogliamo i 3 punti».

CAMPIONATO – «Ci sono tante squadre, anche quella con il Lecce è stata difficile. Napoli, Inter e Atalanta stanno facendo benissimo e possono arrivare fino alla fine con la Juve».

DE LIGT – «Dobbiamo passare un po’ di esperienza e tranquillità a quelli che arrivano. Non è in difficoltà, è in crescita. È fortissimo, sono sicuro che farà meglio in ogni partita che giocherà».