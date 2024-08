Alice D’Amato oro nella trave, l’omaggio della Sampdoria – SOCIAL

Alice D’Amato medaglia d’oro a Parigi 2024 nella trave: i complimenti per la ginnasta ligure dalla Samdporia, squadra per cui tifa

Medaglia d’oro per Alice D’Amato alle Olimpiadi di Parigi 2024, con l’atleta genovese che ha trionfato nella finale alla trave. Anche la Sampdoria ha voluto celebrare l’impresa della 21enne, tifosa blucerchiata, sui propri social.

«Genovese e Sampdoriana», la cita il club blucerchiato. Una giornata incredibile per lo sport azzurro, per la D’Amato e non solo: nella trave il podio è per due terzi italiano con l’argento, quello di Manila Esposito.

