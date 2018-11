Allegri a colloquio con… Allegri – VIDEO

Massimiliano Allegri intervistato a Diletta Gol dal suo imitatore. Ecco l’esilarante spezzone andato in onda sabato sera

Max Allegri e…Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus ha parlato a DAZN, nel corso della trasmissione Diletta Gol, dopo la sfida vinta dai bianconeri contro il Cagliari. Il tecnico ha avuto un piacevole incontro con il suo imitatore, ovvero Leonardo Fiaschi. Splendida l’imitazione dell’allenatore con Max che è stato al gioco: «Quello vero è lui» ha detto scherzando il tecnico bianconero.

«Dici sempre che vuoi undici leoni in campo ma anche due Allegri possono andare bene. Fammi allenare una partita, non dico la Coppa Italia ma almeno una di Champions League. A Empoli sei uscito 5 minuti prima dal campo, potevo allenare io». Risposta del vero Max: «A Empoli sono uscito 5 secondi prima, nel primo tempo sono dovuto uscire prima per altre cose». Chiosa di Diletta Leotta: «Ma che bravo il tecnico bianconero che risponde anche in maniera seria al nostro Leonardo Fiaschi».