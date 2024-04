Allegri, conferenza Lazio-Juve: «Qui si gioca sempre per vincere»

Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio in Coppa Italia

Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:

CHIESA TITOLARE? « Federico ha sempre fatto partite importanti. Oggi valuterò ma domani serviranno anche i cambi. Sarà lunga e ci sarà da battagliare».

COPPA ITALIA «Siamo partiti con due obiettivi: arrivare nelle prime 4 e centrare la Coppa Italia. Domani capiremo se saremo la finale e poi in campionato dove dobbiamo raggiungere la Coppa ».

DOMANI DECISIVA ANCHE PER IL FUTURO? «Quando si gioca si gioca per il massimo dei risultati. Oggi, non si pensa al futuro, ma agli obiettivi che abbiamo».

COPPA ITALIA RISULTATO IMPORTANTE? «Quano sei alla Juve devi giocare per vincere e per il massimo. Serve ambizione grande. Domani possiamo arrivare in finale. Il prossimo anno possiamo giocare per Champions, Mondiale per club e in caso di finale ci sarebbe anche Supercoppa. Nella pressione bisogna conviverci».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24