Juve, Allegri: «Questi momenti ci stanno durante l’anno»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato al termine della partita contro l’Udinese a Sky Sport. Le sue dichiarazioni:

L’ANALISI – «Durante l’annata ci sono questi momenti purtroppo. La squadra ha fatto un buon primo tempo e non è riuscita a far gol. Abbiamo subito gol su palla inattiva. L’Udinese è una squadra fisica e tecnica. Non è facile giocarci contro. Per noi purtroppo non è un momento felice. La cosa più importante è restare sereni. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. Siamo secondi in classifica. Dobbiamo fare ancora molti punti per entrare in Champions. Bisogna resettarsi e cominciare a fare punti da sabato».

DELUSO DALL’ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA – «C’è stata l’occasione di Yildiz, poi un paio di situazioni favorevoli. Però è inutile recriminare, in questo momento qui bisogna stare in silenzio e pensare a lavorare e fare punti per entrare in Champions».

