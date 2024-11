Allegri Roma, l’ex tecnico della Juve resta in attesa! Cosa filtra sul suo futuro. Le ultime

Allegri Roma, l’ex allenatore dei bianconeri resta ancora in attesa di una chiamata! Cosa filtra sul suo futuro. Le ultimissime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa Roma, un ambiente davvero difficile dopo la nuova sconfitta interna col Bologna che ha portato all’esonero dell’ex ormai tecnico Juric.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tra i possibili successori ci sarebbe anche Massimiliano Allegri: l’ex allenatore della Juventus non è ancora stato contatto ma resta in attesa di una chiamata e non ne farebbe una questione economica. Situazione sicuramente da tenere d’occhio.