Allenamento Atalanta, novità importanti sulle condizioni di Marten De Roon dopo la botta presa ieri

Allenamento Atalanta, novità importanti per quanto riguarda le condizioni del capitano Marten De Roon dopo l’infortunio di ieri

Novità importanti dopo l’ultimo allenamento dell’Atalanta. Ecco l’ultimo report di Zingonia dopo la sessione mattutina.

IL COMUNICATO

De Roon oggi si è allenato individualmente, stessa sessione (ma in campo) di Scamacca. Solite terapie per Kossounou

Allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco nel match a Como; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato ieri pomeriggio con un buon minutaggio