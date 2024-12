Allenamento Atalanta, concentrazione verso la gara contro il Cagliari. Il punto sugli infortuni

Allenamento Atalanta, le ultime novità a Zingonia dopo la piccola sosta di ieri. Cosa filtra sulla questione infortuni?

LA SITUAZIONE – All’indomani della partita di Champions League contro il Real Madrid, questo pomeriggio i nerazzurri hanno svolto a Zingonia un allenamento congiunto con il Caravaggio (formazione di Serie D). Domani, giovedì 12 dicembre, la squadra proseguirà la preparazione nel pomeriggio al Centro Bortolotti (a porte chiuse), in vista della partita di campionato contro il Cagliari. Il match è in programma sabato 14 dicembre all’Unipol Domus con calcio d’inizio alle ore 15.00. Tris di terapie per Scalvini, Cuadrado e Scamacca: gli unici ad oggi fermi ai box. Allenamento pomeridiano congiunto con il Caravaggio (con “partitella”) per chi non ha giocato o giocato poco contro il Real; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri