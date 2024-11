Allenamento Inter, novità importanti su Lautaro Martinez e Calhanoglu. Il punto sugli infortuni

Allenamento Inter, presenti Lautaro Martinez e Calhanoglu. Ecco le ultime novità per quanto concerne i recuperi

Oggi ad Appiano si sono rivisti Lautaro e Calhanoglu, i due dell’Inter non erano presenti nel match di ieri pomeriggio contro il Verona per motivi differenti. L’argentino è stato a riposo dopo i numerosi impegni con la Nazionale nonostante la grinta e la motivazione ritrovate grazie alla cura Scaloni, il turco invece è stato lasciato a riposo per farlo recuperare al meglio dopo l’infortunio rimediato con la nazionale turca.

Secondo quanto riportato da Sky per quanto riguarda Acerbi invece, infortunatosi ieri proprio durante il match con gli scaligeri, a cui è subentrato De Vrij, autore peraltro di un’ottima prestazione, domani sono previsti gli esami. Solo così potranno quindi essere chiare le condizioni del difensore nerazzurro, ovviamente ci si augura che non sia nulla di grave e si spera che possa tornare presto in campo a dare il suo contributo alla squarda.