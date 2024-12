Allenamento Lecce, le novità sugli infortuni dei giallorossi. Il comunicato UFFICIALE dopo l’ultimo report

Allenamento Lecce, le ultime novità in casa giallorossa tra infortuni, possibili recuperi e le premesse in vista della prossima giornata

Novità importanti in casa Lecce per quanto riguarda gli infortuni. Ecco il comunicato ufficiale sui giallorossi.

IL COMUNICATO – La squadra, dopo il successo ottenuto ieri nella gara con il Monza, è stata impegnata al mattino in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Lavoro di scarico per i giallorossi in campo ieri, allenamento regolare per il resto del gruppo. Hanno svolto terapie Banda, Gallo e Gaspar mentre Bonifazi e Pierret sono stati impegnati in un lavoro personalizzato. Per la giornata di domani il tecnico Giampaolo ha concesso un giorno di riposo con la ripresa che è in programma mercoledì con una doppia seduta ad Acaya.