Allenamento Lecce, novità importanti per Giampaolo dal punto di vista degli infortuni. Ecco il comunicato

Allenamento Lecce, le ultime novità in casa giallorossa tra infortuni, possibili recuperi e le premesse in vista della prossima giornata

Novità importanti in casa Lecce per quanto riguarda gli infortuni. Ecco il comunicato ufficiale sui giallorossi, dove nel mezzo ci sono delle novità su alcuni giocatori.

LA SITUAZIONE

Squadra impegnata oggi in una doppia seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della trasferta di Cagliari, in programma domenica alle ore 15:00. Hanno proseguito con il lavoro personalizzato Berisha e Gallo, terapie per Banda, Gaspar e Rafia. Il lavoro dei giallorossi proseguirà domani con un allenamento mattutino al Via del Mare.