Allenamento Lecce, novità importanti tra infortuni e convocati in Nazionale. Il punto di Giampaolo

Allenamento Lecce, la situazione tra Nazionali e infortuni. Marco Giampaolo fa il punto sui giallorossi pugliesi. Il comunicato ufficiale

Marco Giampaolo ha preso per mano il Lecce, e oggi sono emerse delle novità molto importanti per quanto riguarda l’allenamento odierno.

IL COMUNICATO

Nella settimana di sosta per le gare Nazionali, il tecnico Marco Giampaolo ha fatto svolgere ai giallorossi un allenamento mattutino al Via del Mare. Alla seduta odierna erano assenti, oltre a Bonifazi, i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali: Banda (infortunato e che si sottoporrà a visita medica da parte della propria Federazione), Daka, Dorgu, Gaspar, Krstović, McJannet, Rafia e Ramadani. Proseguono con il lavoro personalizzato Berisha, Burnete e Pierret. Per la giornata di domani è stato fissato un allenamento al mattino sempre al Via del Mare.