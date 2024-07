Allenamento Milan: altra DOPPIA SEDUTA a Milanello. Le ULTIME sulla sessione di Fonseca

Allenamento Milan: altra doppia seduta a Milanello. Il REPORT ODIERNO dei rossoneri con Fonseca tra novità e dettagli

Milan in campo a Milanello dalle 10.00 per una giornata di allenamento doppio. Ecco il report.

REPORT

Al mattino, rossoneri in campo per l’attivazione muscolare eseguita tramite una serie di esercizi tecnici con il pallone. Terminato il riscaldamento, spazio ad alcuni lavori sul possesso seguiti da una serie di esercitazioni tattiche, prima della partitella su campo ridotto. Pranzo e riposo prima di tornare in campo per la sessione delle 17.00, iniziata con alcuni esercizi tecnici con il pallone. L’allenamento è proseguito con diverse esercitazioni e combinazioni tattiche. Chiusura con un’altra partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 19 LUGLIO

Il programma venerdì prevede di nuovo una doppia sessione di allenamento.