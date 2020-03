Allenamento Torino, palestra e campo nel menù di giornata al Filadelfia per i granata agli ordini di mister Longo

Allenamento mattutino, al Filadelfia, per il Torino del tecnico Moreno Longo. E sessione rigorosamente a porte chiuse, nel rispetto delle ordinanze emesse in tema di emergenza coronavirus.

I granata hanno così svolto esercizi sulla parte atletica in palestra, per uscire quindi sul terreno di gioco ed eseguire un programma tecnico-tattico agli ordini dello staff tecnico. La seduta si è quindi conclusa con una tradizionale partitella in campo ristretto.