Inter, dalla Spagna: «È arrivato il momento di Conte al Real Madrid!»

Dalla Spagna rimbalza una clamorosa indiscrezione di mercato sul futuro di Antonio Conte. Secondo quanto affermato durante la trasmissione El Chiringuito TV, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino l’attuale allenatore dell’Inter in caso di separazione con Zinedine Zidane.

«Occhio alla pista Conte per il Real Madrid. Se Zidane lascia, credo che sia arrivato il momenti di Conte», rivelano i giornalisti del programma iberico. Conte quindi sarebbe una delle opzioni del presidente dei ‘Blancos’ Florentino Perez, che già in passato aveva sondato la pista che porta all’ex Ct della Nazionale. Conte avrà un vertice decisivo nelle prossime ore con Zhang per decidere il suo futuro all’Inter, al quale è legato da un contratto fino al giugno 2022. Al momento le piste più credibili per il dopo Zidane al Real resterebbero comunque quelle che portano ad Allegri e Raul