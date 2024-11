Allenatore Roma, per il dopo Juric spunta un clamoroso ritorno! Un dettaglio potrebbe essere decisivo

Allenatore Roma, per il dopo Juric per la panchina giallorossa spunta un clamoroso ritorno! Un dettaglio potrebbe essere decisivo

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il nuovo allenatore della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si aggiunge anche il nome del grande ex Claudio Ranieri tra i profili da tenere in considerazione per la panchina giallorossa.

Il tecnico si starebbe recando a Londra in queste ultime ore, dove sono presenti anche i Friedkin. L’ex allenatore della Juventus rimane quindi un profilo concreto dopo i tanti nomi che sono stati fatti in questi giorni dopo l’esonero di Juric. Situazione che pare in veloce evoluzione.