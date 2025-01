Ambrosini: «Juve, per vincere serve altro. Koopmeiners mediano servirebbe a una cosa. Il Milan ha bisogno di un esterno offensivo per fare più gol»

Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, sulla sfida contro la Juve i programma oggi in Serie A. I dettagli

Massimo Ambrosini è stato una colonna del Milan, con il quale ha sfiorato 500 partite. Oggi è un opinionista tra i più affermati e su La Gazzetta dello Sport valuta così la gara che si giocherà all’Allianz Stadium alle ore 18.

IN COSA JUVE E MILAN DEVONO MIGLIORARE – «Il Milan nell’approccio agli incontri che finora non è stato buono: i due primi tempi a Riad, ma anche quello con il Cagliari e quello a Como… La Juve è reduce dalla buona partita a Bergamo, ma forse per vincere qualche gara in più deve prendere maggiori rischi».

FUORI DALLA LOTTA SCUDETTO – «Avendo cambiato in estate il tecnico e molti calciatori, l’obiettivo minimo per entrambe era qualificarsi alla Champions».

ALBERTO COSTA E KOLO MUANI – «Alberto Costa a livello numerico darà una mano sulle fasce, ma la difesa va sistemata in mezzo. Kolo Muani è un’alternativa a Vlahovic diversa per caratteristiche. Insieme faccio fatica a vederli perché raramente Thiago Motta ha utilizzato due attaccanti. A meno che Koopmeiners non faccia il mediano… Nel progetto della Juve l’olandese ha un ruolo centrale, ma la sua qualità non si è ancora vista».

DA FONSECA A CONCEICAO – «Le modalità di intendere il calcio dei due tecnici sono diverse e ora l’approccio agli incontri è più energico: meno palleggio e più pressione. Il Milan è passato dall’essere compassato e passivo ad attaccare “alti” gli avversari. Una simile rivoluzione tattica ha bisogno di tempo, di una condizione fisica che al momento non è al top e della giusta predisposizione mentale».

AL MILAN SERVE UN NUMERO 9 – «Se avessi un colpo da fare, io punterei su un esterno offensivo per avere un’alternativa a destra, magari spostando Pulisic trequartista o seconda punta. Trovare un centravanti da 20 gol ora è impossibile. Confido che Morata alzi il suo rendimento».