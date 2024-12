Ancelotti su Mbappé: «Finito il periodo di ambientamento al Real Madrid: ora deve fare questo. Il 2024...»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa parlando di Mbappé

LE PAROLE – «È stato un anno fantastico e indimenticabile. Non so se sarà irripetibile, ma penso che si possa ripetere se siamo tutti capaci di trarne il meglio. Vincere la Coppa dei Campioni è sempre il momento più felice . Non abbiamo perso molte partite quest’anno, ma il momento più triste è forse la sconfitta contro il Barcellona qui al Bernabéu. Mbappé? Il suo periodo di adattamento è terminato. Ha già mostrato una buona versione e può ancora migliorare. Si è ripreso bene dal piccolo infortunio che ha avuto. È motivato, emozionato e felice di essere qui. Avevo bisogno di quel periodo, ne hanno bisogno tutti, ma è finito.Campionato? Torniamo a casa dopo tante trasferte. Concludere l’anno qui, con i nostri tifosi, è molto emozionante. Vogliamo concluderlo bene. Il Siviglia è una squadra rivale che si dimostra competitiva in tutte le partite. Abbiamo un obiettivo molto chiaro: chiudere il 2024 con una vittoria.Torniamo a casa dopo tante trasferte. Concludere l’anno qui, con i nostri tifosi, è molto emozionante. Vogliamo concluderlo bene. Il Siviglia è una squadra rivale che si dimostra competitiva in tutte le partite. Abbiamo un obiettivo molto chiaro: chiudere il 2024 con una vittoria.»