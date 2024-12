Ancelotti: «Dispiace per Fonseca, gli è mancata una cosa. Ritorno alla Roma? Sono legato, ma i contratti…»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, sulla situazione del Milan e sul suo possibile ritorno alla Roma. I dettagli

Carlo Ancelotti ha parlato a Radio Anch’io Sport della sua situazione al Real Madrid e in Serie A.

ESONERO FONSECA DAL MILAN – «Rimango dell’idea che l’esonero dell’allenatore è parte del suo lavoro. Sono stato esonerato mille volte, quando ci sono problemi nella squadra la responsabilità cade sull’uomo solo, cioè l’allenatore. Non è giusto ma purtroppo è così, un tecnico nel suo lavoro è piuttosto solo, soprattutto nei momenti di difficoltà. Si può discutere sulla modalità, ma alla fine il risultato è che l’allenatore smette di allenare e viene mandato via. Mi metto dalla sua parte, questo succede quando si fa questo lavoro, ma si usa dire che quando si chiude la porta si apre un portone. Dispiace, però se ne farà una ragione».

COSA E’ MANCATO – «Noi li abbiamo affrontati un paio di mesi fa, hanno giocato molto bene e meritato di vincere, probabilmente non ha trovato quella continuità che la dirigenza chiedeva: l’adattamento di tecnico e giocatori nuovi deve essere in linea con i risultati, soprattutto in grandi società come il Milan».

RAPPORTO CON THEO E LEAO – «Il rapporto non è detto che sia buono solo se si fanno giocare i giocatori, altrimenti sarebbe impossibile, perché in campo ci vanno solo in 11 e altri 15 vanno in panchina – ha sottolineato Ancelotti – Un buon rapporto si basa sul quotidiano e sul rispetto dei ruoli. Se li ha lasciati fuori, avrà avuto le sue buone ragioni».

REAL MADRID – «Per me è un onore e un piacere allenare il Real Madrid, vincere non è mai facile ma farlo qui è un po’ più semplice rispetto ad altre parti. In Champions arrivare in finale è l’obiettivo di tutti, fin qui il nostro cammino non è stato semplice, ma mancano due partite per qualificarci e poi vedremo. Il Liverpool fin qui ha fatto percorso netto, ma è a marzo e ad aprile che devi essere pronto per vincere».

TORNARE ALLA ROMA – «Se ne parla molto, ma io sto molto bene qui e lavoro per rimanere qui il più possibile. Ranieri è un amico e sta facendo molto bene, sono molto contento. Sono molto legato alla Roma, ho sempre ottimi ricordi, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Per ora sto bene qui e non penso al mio futuro. Ho ancora un contratto di due anni qui, ma i contratti si possono rompere o allungare».

SI GIOCA TROPPO – «L’attenzione ora è sul numero delle partite, un calendario esagerato e troppo esigente per i calciatori. Non ci si allena più, ma sono solo partite e recuperi. Così non si può andare avanti, con partite ogni tre giorni tutto l’anno. Questo mette a rischio la salute dei giocatori, con tanti infortuni».

TROPPO – «Il Var ha portato dei vantaggi, ma quando la decisione è soggettiva come per un rigore le discussioni ci saranno sempre. La tecnologia ha aiutato gli arbitri, c’è anche più rispetto nel rapporto con i giocatori».