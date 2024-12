Ancelotti ritorna in Serie A? Ricci (Gazzetta) spiega: «Allenare quella squadra? Secondo me andrà a finire lì»

Filippo Ricci, corrispondente per la Gazzetta dello Sport, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su un possibile ritorno di Carlo Ancelotti in Serie A

A “Tutti i Convocati” (Radio 24), Filippo Ricci, corrispondente per la Gazzetta dello Sport, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su un possibile ritorno di Carlo Ancelotti in Serie A

LE PAROLE – «Un futuro alla Roma per #Ancelotti? Secondo me non allenerà altri club. Vero che la Roma ce l’ha nel cuore, però dopo il #Real non so se ci sono altri club…lo vedo più sulla panchina del Brasile».