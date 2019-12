Ancelotti si presenta: «Ecco perchè ho scelto di venire all’Everton. Su Kean…»

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo tecnico dell’Everton. Le sue parole

Chiusa l’avventura sfortunata al Napoli, Carlo Ancelotti si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore dell’Everton. Queste le parole del tecnico dei Toffees riportate da Tuttomercatoweb.

PERCHE L’EVERTON – «L’ambizione del club e la sua storia. La tradizione. L’atmosfera creata dai tifosi. E poi vogliamo migliorare, crescere e diventare una squadra migliore. Queste sonno le ragioni per cui ho scelto di essere qua»

SENSAZIONI – «Tutti sono stati gentili con me, dal proprietario ai tifosi. Ieri è stato un bel giorno per me. Ho visto la squadra e mi sono fatto una prima idea. Oggi inizio a lavorare con tante voglia, sono eccitato e voglio provare a fare del mio meglio per aiutare la squadra a migliorare, ad essere competitiva e a dare gioia ai tifosi. E’ tanto tempo che questa squadra non vince qualcosa, noi ci proveremo anche se ovviamente non è una cosa che si può fare dal giorno alla notte. Ma con idee e obiettivi chiari sono sicuro che possiamo migliorare»

KEAN – «Ho cercato di prenderlo al Napoli prima che firmasse per l’Everton. E’ un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top»