Ancelotti vicino a Malcuit: «Saremo tutti al tuo fianco» – FOTO

Brutte notizie in casa Napoli. Kevin Malcuit ha subito la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. Il giocatore dovrà dunque rimanere fuori dal campo per molti mesi. A lui sono arrivati tanti messaggi, tra cui quello di Ancelotti.

Il tecnico azzurro ha scritto: «Saremo tutti al tuo fianco in modo che torni presto e più forte. Forza e coraggio».

Saremo tutti al tuo fianco in modo che torni presto e più forte. Forza e coraggio @KevzRose

We will all be by your side so that you return swiftly and stronger. Strength and courage. https://t.co/hUosHklNUw

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 28, 2019