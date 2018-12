Ancelotti avvisa: «Rispetto per lo Zurigo ma vogliamo andare avanti»

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà gli azzurri affrontare lo Zurigo

Sarà lo Zurigo a dare il battesimo di fuoco al Napoli di Carlo Ancelotti ai sedicesimi di finale di Europa League. La gara di andata si giocherà in Svizzera il prossimo 14 febbraio mentre per il ritorno bisognerà attendere una settimana (21 febbraio al San Paolo). Lo Zurigo si è qualificato come secondo nel proprio girone di Europa League, collezionando 10 punti, chiudendo secondo alle spalle del Bayer Leverkusen.

Sorteggio positivo per la formazione partenopea (si vocifera che quello con lo Zurigo fosse l’accoppiamento preferito prima del sorteggio). Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha commentato il sorteggio di Nyon ai microfoni del sito ufficiale del Napoli: «Lo Zurigo ha disputato un buon girone di qualificazione e per questo lo affronteremo con molto rispetto ma anche con tanta voglia di andare avanti».