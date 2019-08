André Silva torna al Siviglia? La clamorosa idea degli spagnoli

Il futuro di André Silva potrebbe essere ancora al Siviglia. La clamorosa idea per l’attaccante di proprietà del Milan

Clamorosa idea per il futuro di André Silva. L’attaccante, rientrato al Milan dopo il prestito al Siviglia (che non lo ha riscattato) potrebbe tornare in Andalusia. Nonostante la scelta presa a giugno di non esercitare il diritto di riacquisto, il club spagnolo potrebbe ora acquistare il portoghese.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes sta parlando dell’attaccante con la squadra spagnola. Il cambio di rotta potrebbe essere dovuto a Lopetegui, che apprezza molto il portoghese.