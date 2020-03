Ansaldi Torino, prove tecniche di rinnovo: la situazione dell’argentino, che a fine stagione andrà in scadenza di contratto

Prove tecniche di rinnovo. Quelle andate in scena tra il Torino e l’entourage di Cristian Ansaldi, prima che l’emergenza coronavirus imponesse uno stop anche alla trattative di mercato vis a vis. O a quelle di prolungamento di contratto, appunto.

Perché quello dell’esterno argentino scade in estate, ma il club granata non ha certo intenzione di privarsi di uno degli elementi di maggior spessore dell’intera rosa. A maggior ragione in presenza di un’opzione per il rinnovo annuale stipulata ai tempi dell’approdo in granata del 2017. La strada, insomma, sembra segnata.