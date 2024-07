Antonello ANNUNCIA: «Accordo fatto con QUELLO SPONSOR per l’Inter. Vi dico i dettagli»

Alessandro Antonello, Ceo Corporate dell’Inter, ha commentato l’accordo con Qatar Airways che è diventato Official Main Training Kit Partner del club nerazzurro. Ecco le sue parole riportato sul sito ufficiale della società.

LE PAROLE – «Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’upgrade della partnership con Qatar Airways, che testimonia il successo della collaborazione inaugurata nella passata stagione. In questo primo anno insieme, Qatar Airways si è profondamente integrata nella famiglia Inter, condividendo l’emozione della vittoria dello Scudetto e diventando protagonista di numerose iniziative senza precedenti dedicate ai nostri tifosi. In qualità di Official Main Training Kit Partner, Qatar Airways sarà da oggi ancora più parte della vita del nostro Club, accompagnando i nostri giocatori in tutti gli allenamenti e beneficiando della visibilità mondiale nel riscaldamento prepartita. Ci auguriamo di poter volare insieme a Qatar verso nuovi ed entusiasmanti traguardi»