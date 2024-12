Antonio Silva Juve, pronto il primo affondo bianconero per rinforzare ulteriormente la difesa

Antonio Silva Juve, è lui la primissima scelta per rinforzare la difesa: Mendes al lavoro col Benfica, c’è una nuova idea per sbloccare l’affare

È Antonio Silva del Benfica la primissima scelta del calciomercato Juve per rinforzare la difesa nel corso della finestra di gennaio. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia come Mendes stia cercando di trovare la soluzione giusta per portarlo a Torino.

Con il club lusitano si potrebbe trovare un’intesa con una formula simile a quella che un anno fa ha portato alla Juve Alcaraz: vale a dire un prestito oneroso anche parecchio alto con diritto di riscatto per rimandare ogni discorso all’estate.