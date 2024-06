Antonio Cabrini: «ITALIA difficile da decifrare, ma ha una CERTEZZA ASSOLUTA. Ecco cosa penso delle convocazioni di SPALLETTI»

Antonio Cabrini, campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha espresso la sua opinione sulla nazionale in vista di Euro 2024

Antonio Cabrini è uno dei giocatori campioni del mondo nel 1982. Insieme ad altri azzurri vincenti ha detto la sua sulla Nazionale a La Gazzetta dello Sport.

Ecco il suo parere: «La certezza di questa squadra è l’allenatore: Spalletti ha le idee molto chiare. Il resto è ancora un punto di domanda: non è facile percepire il calibro tecnico di questa squadra e parametrarlo a quello delle Nazionali precedenti. Sembra un quiz, ma questa Nazionale è un po’ così, per questo dico che può essere Spalletti il nostro porto sicuro, l’allenatore giusto. Trovo corrette anche le sue convocazioni: più che i migliori in assoluto, ha scelto i migliori per come ha in mente di giocare. Ora mi sembra abbia scelto i tre dietro e a questo punto ne curerà soprattutto l’affidabilità tattica. Il leader? Per fare grandi risultati servono leader nel proprio ruolo, non uno solo in tutta la squadra: se ne ha cinque-sei così, di sicuro i risultati poi arriveranno»