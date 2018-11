Designati gli arbitri delle sfide di Champions League Juve-Manchester United e Cska-Roma. Ecco le designazioni

Tornano le notti di Champions League. Domani in campo Napoli e Inter, mercoledì toccherà a Juventus e Roma. Sarà Cüneyt Çakır a dirigere il match tra Cska Mosca e Roma in Champions League questo mercoledì alle 18.55. Precedenti poco confortanti per il club romanista con l’arbitro turco: 3 gare e 3 sconfitte, due delle quali proprio in Champions ed una in Europa League contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. Arbitraggio romeno per la Juventus. Juve-Manchester United sarà infatti diretta dal romeno Ovidiu Hategan.

Il fischietto è al ventunesimo gettone in Champions League. Il ventesimo, due settimane fa, al Camp Nou, per Barcellona-Inter. Con le italiane, Hategan vanta otto precedenti, di cui ben tre con il Napoli, che ha ottenuto due vittorie e un pareggio. Solo una sconfitta per i club nostrani, quella della Fiorentina contro il Tottenham, a Londra nel 2015-16, in Europa League. Secondo incrocio con la Juventus: l’unico precedente riguarda Juve-Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-17, vittoria dei bianconeri per 1-0 e qualificazione ai quarti. A fine anno fu finale.