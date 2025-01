Arezzo Vis Pesaro: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Città di Arezzo andrà in scena la sfida di Serie C Arezzo Vis Pesaro: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Città di Arezzo si giocherà la gara valevole per la 21ª giornata di Serie C tra Arezzo Vis Pesaro. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Trombini; Monitni, Gigli, Chiosa, Righetti; Santoro, Mawuli, Renzi; Guccione, Pattarello, Tavernelli. All. Troise.

VIS PESARO (3-4-2-1): Vukovic; Coppola, Tonucci, Bove; Peixoto, Tavernaro, Di Paola, Cannavò; Orellana; Nicastro, Okoro. All. Stellone.

Orario e dove vederla in tv

Arezzo Vis Pesaro si gioca alle ore 15:00 di lunedì 6 gennaio per la ventunesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.