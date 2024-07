Argentina-Colombia, Messi DISPERATO in LACRIME dopo l’infortunio – VIDEO

La reazione di Lionel Messi, fuoriclasse dell’Argentina, all’infortunio in finale di Copa America contro la Colombia

La finale di Copa America tra Argentina e Colombia è stata una girandola di emozioni per Lionel Messi. L’otto volte Pallone d’Oro è stato infatti costretto ad uscire dal campo al 66′ per un problema muscolare. Un infortunio che lo fatto cedere ad un pianto disperato in panchina.

𝐋𝐞 𝐥𝐚𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢😢



Tutta la disperazione di Leo #Messi dopo essere stato costretto a lasciare il campo per infortunio❌ Termina al 66’ la #CopaAmérica della Pulce🇦🇷 #argentinavscolombia #Sportitalia pic.twitter.com/WzOUNgz1NL — Sportitalia (@tvdellosport) July 15, 2024

Per sua fortuna il sorriso è tornato al 112′, quando Lautaro Martinez ha deciso la finale regalandogli l’ennesimo trionfo della sua carriera.