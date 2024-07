Argentina-Ecuador, Messi come Cristiano Ronaldo: SBAGLIA il cucchiaio su rigore – VIDEO

Le immagini dell’incredibile errore di Lionel Messi durante il quarto di finale della Copa America tra Argentina-Ecuador

Lionel Messi è stato protagonista in negativo durante il quarto di finale della Copa America tra Argentina-Ecuador. La partita è terminata infatti ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei 120 minuti. Proprio qui è arrivato il clamoroso errore dell’otto volte Pallone d’Oro.

1) Messi tried Penenka and missed 😱😱pic.twitter.com/cvMgiF9HOI — Messi FC (@MessiFCWorld) July 5, 2024

L’ex Barcellona, come Cristiano Ronaldo, ha fallito il calcio di rigore iniziale colpendo la traversa in un tentativo di cucchiaio. Un errore, per sua fortuna, cancellato dal Dibu Martinez che gli ha regalato il passaggio del turno.