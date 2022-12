Argentina Francia: quando Platini venne eliminato

Tutte le volte che l’Argentina ha vinto un Mondiale ha dovuto battere la Francia. Ecco i precedenti della sfida

Perché l’Argentina vinca il Mondiale occorre che batta la Francia. Quella che è un’affermazione ovvia per ciò che riguarda la sfida di domenica pomeriggio che decreterà il vincitore di Qatar 2022, è un evento storico capitato nel lontano 1978. Anno nel quale l’Albiceleste vince il suo primo Mondiale giocando in casa. Ed eliminando i francesi già alla seconda giornata, dopo che Platini e compagni avevano debuttando segnando subito all’Italia ma venendo poi ripresi da Paolo Rossi e ribaltati da Renato Zaccarelli.

Nella seconda gara, l’Argentina va in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Daniel Passarella. Come si faceva allora, una lunga rincorsa e una conclusione potente. Ma allo scoccare dell’ora di gioco proprio Platini segna a porta vuota riprendendo il pallone respinto dalla traversa. Il 2-1 definitivo lo realizza Luque con uno dei suoi tipici gesti tecnici, senza fronzoli: stop fuori area, palla che rimbalza e che viene impattata quando è a mezza altezza. Un gol da attaccante che non sta molto a pensare, se non a dove si trova la porta e come arrivarci per la via più diretta possibile.