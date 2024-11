Argentina, streamer esordisce in Serie A e scoppia la polemica. Veron: «Mancanza di rispetto verso il calcio»

Le ultime sul caso scoppiato in Argentina dopo l’esordio dello streamer Spreen nel campionato di Serie A. Tutti i dettagli

L’esordio dello streamer Spreen in Serie A argentina sta facendo molto discutere. Il 24enne è infatti partito titolare per il Deportivo Riestra contro il Vélez Sarsfield, alla 22ª giornata di campionato, ed è rimasto in campo solo un minuto. L’iniziativa era legata a una campagna pubblicitaria per le bevande energetiche dello streamer.

LA POLEMICA – «È un vero peccato. Dov’è il divertimento in questo? È una mancanza di rispetto. Non ho mai visto niente di simile e, purtroppo, questo influisce sul calcio argentino. Un peccato».

LE PAROLE DI VERON – «Una totale mancanza di rispetto per il calcio e i calciatori».