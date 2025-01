Arresto Nainggolan, l’avvocato nega: «Lui è innocente di fronte a queste accuse. L’interrogatorio ha portato a questa conclusione»

Arresto Nainggolan, ecco le parole dell’avvocato dopo le accuse fatte in queste ore. Le ultime novità sull’interrogatorio

Omar Souidi, avvocato di Radja Nainggolan, è intervenuto dopo il caso scoppiato sta mattina. L’ex centrocampista di Roma e Inter è finito all’interno di uno scandalo, e il difensore del belga ha voluto rilasciare qualche dichiarazione, lo riporta il Corriere della Sera. Le parole dell’avvocato:

AVVOCATO NAINGGOLAN– «L’interrogatorio è terminato e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti. Radja nega ogni coinvolgimento.»