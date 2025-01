Arresto Nainggolan, novità sull’indagine: le indiscrezioni tra traffico di stupefacenti e importazioni di coca in Sudamerica

Arresto Nainggolan, novità importanti su quella che è stata la situazione dell’ex centrocampista del Cagliari dopo le ultime vicende giudiziarie

Novità importanti su quello che è stato l’arresto dell’ex Roma Nainggolan nelle ultime ore: argomento che sta facendo molto parlare di sé.

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Radja Nainggolan è finito in manette ed in questo momento sarebbe sotto interrogatorio. Il giocatore passato anche per Roma ed Inter è stato accusato di traffico internazionale di stupefacenti!

Nel mezzo anche l’importazione di cocaina dal Sudamerica all’Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio. Una vicenda molto particolare che potrebbe presentare ulteriori novità.