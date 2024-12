Arsenal, periodo di fiocchi azzurri e rosa per i Gunners: la domanda (e la reazione) ad Arteta in conferenza stampa – VIDEO

Arsenal, nei prossimi mesi tanti fiocchi azzurri o rosa in casa Gunners: l’ilare domanda di un giornalista ad Arteta su questo – VIDEO

L’Arsenal ha battuto il Crystal Palace 5-1 e tra i gol segnati c’è anche quello di Kai Havertz, che ha esultando mettendosi il pallone sotto la maglia per simulare un pancione, esultanza usata pochi giorni prima da Gabriel Jesus, sempre contro il Palace, in Coppa di Lega. Dopo la partita in chiusura di conferenza stampa un giornalista ha fatto una domanda molto ironica su tutte le gravidanze in casa Gunners al tecnico Arteta: ecco come è andata.

DOMANDA – «Ho notato che in settimana Gabriel Jesus ha festeggiato il gol mimano un pancione, la stessa cosa che ha fatto oggi Kai Havertz, inoltre anche la moglie di Odegard è incinta: c’è qualcosa che devi dirci su cosa stai facendo a questi ragazzi?».

RISPOSTA – «(ride, ndr.) Buon natale a voi e alle vostre famiglie»