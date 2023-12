Arsenal, Raya: «Quest’anno dobbiamo vincere più trofei possibili»

Le parole di David Raya, portiere spagnolo dell’Arsenal, sugli obiettvi dei Gunners in stagione. I dettagli

David Raya ha parlato ai canali ufficiali dell’Arsenal degli obiettivi del club inglese.

PAROLE – «Un club di questo livello non si può mollare in nessun momento. Vogliamo lottare e provare a vincere quanti più titoli possibile, quindi è molto impegnativo. Per me adesso, sperimentare cose nuove, è molto impegnativo. Le squadre tra le prime sei e le prime dieci sono dietro di noi, quindi dobbiamo tenere il passo e cercare di vincere ogni singola partita».