Arsenal, Willian: «Via perché infelice, i soldi non sono tutto»

L’esterno brasiliano Willian ha svelato i motivi che lo hanno portato a dire addio all’Arsenal

Willian, esterno brasiliano del Corinthians, in una intervista a FourFourTwo ha svelato i motivi che lo hanno portato a dire addio all’Arsenal la scorsa estate.

LE PAROLE – «Ci sono momenti nella vita in cui i soldi non sono così importanti e devi concentrarti su ciò che ti rende felice. Devi trovare un posto dove ti divertirai a giocare. E questo era qualcosa che non avevo all’Arsenal. Non volevo restare lì solo per i soldi. Ci sono molte altre cose che per me valgono di più.

Ho pensato che non potevo restare solo per via del contratto. Se fossi rimasto, dove sarebbero state la mia motivazione e il mio piacere di giocare. Tutti hanno visto cosa ho lasciato per ritrovare la mia felicità. Era un grande progetto e credevamo che avrebbe funzionato, ma non è stato così, quindi ho deciso di andarmene e fare ciò che era meglio per me. Non ero felice e la gioia è un fattore importante nella vita di un giocatore di calcio».